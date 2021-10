Diese Analyse wurde am 22.10.2021 um 13:37 Uhr erstellt.

Die Aktie der Unitedhealth Group (WKN: 869561) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Seit Jahresbeginn konnte das Papier rund 26 Prozent zulegen. Eine mehrmonatige Seitwärtskorrektur oberhalb der als Unterstützung fungierenden steigenden 200-Tage-Linie hatte der Wert zuletzt mit dem dynamischen Kursanstieg der vergangenen beiden Handelstage nach oben verlassen können. Er schraubte sich dabei zugleich über eine steigende Eindämmungslinie entlang der beiden letzten Mittelfrist-Hochs und markierte ein neues Allzeithoch bei 442,50 USD. Im Rahmen des damit bestätigten Haussetrends lassen sich nächste potenzielle Fibonacci-Extensionsziele bei 444,47 USD, 449,78 USD und 461,16 USD ausmachen. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 479,59 USD vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite sollte nun idealerweise der Bereich 431,36-435,00 USD im Falle eines Rücksetzers als Unterstützung wirken. Ein Tagesschluss darunter würde kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 423,40 USD und 405,31-417,80 USD mit sich bringen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde das bullishe Mittelfrist-Bias neutralisiert.