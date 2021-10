Diese Analyse wurde am 21.10.2021 um 15:05 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 sprengte am Montag die Hürde in Gestalt der 50-Tage-Linie und setzte seine Rally vom Korrekturtief bei 14.385 Punkten dynamisch fort. Bis auf ein gestern markiertes 5-Wochen-Hoch bei 15.457 Punkten kletterte der Index, bevor nach fünf Gewinntagen in Folge eine Konsolidierung startete.