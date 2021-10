Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 70,10 USD haussierte das Papier des Elektroautobauers in der Spitze um rund 1.184 Prozent. Ausgehend vom am 25. Januar markierten Rekordhoch bei 900,40 USD, befindet sich der Wert im Korrekturmodus. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 539,49 USD konnte er sich stabilisieren und einen mehrmonatigen Aufwärtstrend etablieren. Dieser Aufschwung gewann in den vergangenen Wochen deutlich an Dynamik, so dass die obere Kanallinie überwunden werden konnte. Zuletzt geriet die Rally am Dienstag nach dem Erzielen eines 8-Monats-Hochs bei 877,95 USD ins Stocken. Der RSI-Indikator (78) befindet sich auf Basis des Tagescharts im extrem überkauften Terrain. Eine Ausdehnung der laufenden Verschnaufpause würde daher nicht überraschen. Gestern veröffentlichte das Unternehmen nach Handelsschluss Quartalszahlen, die ergebnisseitig besser als vom Markt erwartet hereinkamen, beim Umsatz jedoch leicht unter der Konsensschätzung lagen. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nun nächste potenzielle Unterstützungen bei 843,21-851,47 USD und 832,00 USD ausmachen. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die letztgenannte Marke nicht nachhaltig unterschritten wird. Darunter wäre hingegen eine ausgedehnte Korrekturphase einzuplanen, die die Notierung in Richtung 820,25 USD, 800-807 USD und eventuell 755-764 USD zurückführen könnte. Der mittelfristige Aufwärtstrend würde erst darunter gefährdet. Ein Break über das Verlaufshoch bei 877,95 USD würde ein bullishes Anschlusssignal senden und das Allzeithoch bei 900,40 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Dessen nachhaltige Überwindung würde schließlich auch den übergeordneten Bullenmarkt bestätigen mit möglichem nächstem Ziel bei 998,57/1.000,00 USD.