Nächste Unterstützungen:

35.328/35.364

35.205

34.924-35.073

Nächste Widerstände:

35.475/35.511

35.631

36.180/36.402

Die Bullen bleiben weiterhin am Ruder. Im charttechnischen Fokus steht bereits wieder das am 16. August markierte Rekordhoch bei 35.631 Punkten als primäres Kursziel. Zwischengeschaltet lässt sich ein Ziel bei 35.475/35.511 Punkten ausmachen. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch über 35.631 Punkte per Tagesschluss, würde eine Fortsetzung des dominanten Haussetrends indiziert. In der kurzen Frist wäre im Erfolgsfall ein fortgesetzter Kursanstieg in Richtung 36.180/36.402 Punkte und 36.586 Punkte möglich. Unterstützt ist der Index nun als Nächstes bei 35.328/35.364 Punkten. Darunter würde ein schneller Pullback in Richtung 35.205 Punkte und anschließend 34.924-35.073 Punkte nicht überraschen. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das kurzfristige Chartbild eintrüben.