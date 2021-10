Nächste Unterstützungen:

4.476/4.478

4.462/4.465

4.440-4.447

Nächste Widerstände:

4.487/4.489

4.520

4.530

Die technische Ausgangslage hat sich mit den jüngsten Kursgewinnen signifikant aufgehellt im Sinne einer Bodenbildung oberhalb des Korrekturtiefs bei 4.279 Punkten. Die korrektiven Abwärtstrendlinien und der mittelfristige Abwärtstrend wurden gebrochen. Auf Basis des Stundencharts gestaltet sich Situation nun bereits extrem überkauft. Eine zeitnah einsetzende Verschnaufpause käme daher alles andere als überraschend. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 4.476/4.478 Punkten, 4.462/4.465 Punkten und 4.440-4.447 Punkten. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die letztgenannte Zone nicht unterschritten wird. Darunter wäre eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 4.430 Punkte, 4.410 Punkte und eventuell 4.373-4.387 Punkten zu erwarten. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Hürde bei 4.487/4.489 Punkten per Stundenschluss eine unmittelbare Ausdehnung der laufenden Rally mit möglichen nächsten Zielen bei 4.520 Punkten, 4.530 Punkten und 4.541/4.546 Punkten ermöglichen.