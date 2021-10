Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn konnte sie bereits rund 18 Prozent zulegen. Zuletzt war es dem Papier gelungen, die zuvor deckelnde obere Kanallinie des Trendkanals zu überwinden und bis auf ein neues Allzeithoch bei 646,84 USD vorzustoßen. Auf diesem Niveau leitete eine Dark-Cloud-Cover-Kerze am 7. Oktober eine Konsolidierungsphase ein, die aktuell andauert. Das Kursgeschehen kann bislang als bloßer Pullback an das Ausbruchsniveau gewertet werden. Das technische Bias bleibt auch im kurzfristigen Zeitfenster bullish, solange die aktuelle Supportzone bei 613,00-620,59 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre eine kräftigere Abwärtskorrektur in Richtung 593/595 USD, 582/583 USD oder 568,08 USD einzuplanen. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Tagesschlusskurses oberhalb von 646,84 USD, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal zu generieren. Potenzielle nächste Kursziele aus der Fibonacci-Analyse befinden sich im Erfolgsfall bei 663,12/664,20 USD und 692,49 USD. Mit Blick auf die heute nach der Schlussglocke anstehenden Quartalszahlen ist für den morgigen Handel mit erhöhter Volatilität zu rechnen.