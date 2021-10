Nächste Unterstützungen:

15.060/15.065

15.010

14.801-14.900

Nächste Widerstände:

15.158

15.199

15.259

Im charttechnischen Fokus steht nun die 50-Tage-Linie bei aktuell 15.158 Punkten als potenzielle Hürde. Eine kurzfristige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Ein signifikanter Anstieg darüber per Tagesschluss sowie anschließend über die beiden Fibonacci-Marken bei 15.199 Punkten und 15.259 Punkten würden für ein mögliches Ende der am Rekordhoch gestarteten Abwärtskorrektur sprechen. Nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 15.357/15.391 Punkte, 15.539/15.562 Punkte und 15.701 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 15.060/15.065 Punkten und 15.010 Punkten. Darunter wäre ein kräftigerer Rücksetzer in Richtung 14.801-14.900 Punkte einzuplanen.