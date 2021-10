Die Aktie von Goldman Sachs (WKN: 920332) bewegt sich ausgehend vom im März vergangenen Jahres bei 130,85 USD verzeichneten Mehrjahrestief in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines neuen Allzeithochs bei 420,76 USD im August ging sie in den Korrekturmodus über und vollzog einen Rücksetzer bis auf 372,50 USD. Darüber konnte sie sich in den vergangenen Wochen stabilisieren. Nach der Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen sprang der Wert am Freitag begleitet von hohem Handelsvolumen über die 50-Tage-Linie, das 61,8%-Fibonacci-Retracement und das Reaktionshoch vom 28. September auf ein 4-Wochen-Hoch. Kann er nun noch die korrektive Abwärtstrendliniebei aktuell 408,01 USD nachhaltig per Tagesschluss überwinden, entstünde eine Bestätigung des erfolgten Ausbruches. Als nächste Kurszielzone würde der Bereich 417,01-424,13 USD fungieren. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung des Aufwärtstrends in Richtung 433,89-439,20 USD vorstellbar. Nächster Support befindet sich bei aktuell 396,34-398,73 USD. Ein Tagesschluss unterhalb der Kurslücke bei 393,66 USD würde das kurzfristige technische Bias bereits wieder von bullish auf neutral drehen. Bearishe Kurzfrist-Signale entstünden schließlich mit einer Verletzung der Marken 378,63 USD und 372,50 USD. In diesem Fall würde ein Test der steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 355,29 USD nicht überraschen.