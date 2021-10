Die Aktie von Bank of America (WKN: 858388) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert eine mehrmonatige Seitwärtskonsolidierung oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie nach oben hin verlassen. Nach einem Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau und die steigende 20-Tage-Linie übernahmen gestern die Bullen in Reaktion auf die Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen das Ruder und beförderten die Notierung schwungvoll und begleitet von hohem Handelsvolumen auf ein neues Mehrjahreshoch bei 45,10 USD. Potenzielle nächste Kursziele im Rahmen des damit bestätigten Haussetrends lassen sich bei 45,39/46,16 USD, 47,80 USD und 50,47 USD ausmachen. Kritischer Kurzfrist-Support befindet sich nun bei 41,69-43,49 USD. Ein Tagesschluss darunter würde für eine zeitliche Ausdehnung der im Juni gestarteten Konsolidierung sprechen mit Abwärtsrisiken in Richtung 38/39 USD und eventuell 35,72/36,51 USD.