Die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) hatte im März 2020 nach einem crashartigen Ausverkauf ein 2-Jahres-Tief bei 101,42 USD ausgebildet. Seither weist der Trend beim Anteilsschein des Getränkeherstellers wieder übergeordnet aufwärts. Am 12. Juli hatte er mit dem Ausbruch über die steigende Widerstandslinie entlang der Hochs vom Februar 2020 und Dezember 2020 ein bullishes Anschlusssignal gesendet. Bis auf ein Rekordhoch bei 159,63 USD ging es nach oben, bevor im August eine Korrekturphase startete. Nach einem klassischen Pullback bis an die nun als Support fungierende ehemalige Widerstandslinie bei rund 150 USD orientierte sich der Wert zuletzt wieder aufwärts und konnte dabei die korrektive Abwärtstrendlinie und die 50-Tage-Linie per Kurslücke überspringen. Ein Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen 155,00/155,16 USD oder 153,66-154,65 USD würde am bullishen Kurzfrist-Bild nichts ändern. Unterhalb von 152,68/153,00 USD (Tagesschlusskursbasis) würde das Szenario hingegen negiert mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 148,78-150,19 USD und eventuell 146,28-147,20 USD. Ein Anstieg über 158,19 USD sowie über 159,63 USD würde bullishe Anschlusssignale senden. Darüber lassen sich potenzielle Ausdehnungsziele bei 162,39/163,51 USD und 165,90 USD ausmachen.