Nächste Unterstützungen:

34.433-34.491

34.130

33.641-33.855

Nächste Widerstände:

34.662/34.669

34.950-35.147

35.205

Bislang kann die jüngste Kursschwäche noch als bloßer Pullback an das Ausbruchsniveau der Stauzone gewertet werden. Kritisch ist das Gap bei 34.433 Punkten. Eine nachhaltige Verletzung dieser Marke wäre bearish zu sehen und würde fortgesetzte Abgaben in Richtung 34.130 Punkte und nachfolgend 33.641-33.855 Punkte wahrscheinlich machen. Unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das mittelfristige Chartbild deutlicher eintrüben. Eine Dynamisierung der Abwärtskorrektur vom Rekordhoch bei 35.631 Punkten würde in diesem Fall nicht überraschen. Nächste Widerstände lauten 34.662/34.669 Punkte und aktuell 34.950-35.147 Punkte. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Korrekturende.