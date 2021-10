Die ADR-Aktie der Alibaba Group Holding (WKN: A117ME) hatte vor rund einem Jahr ein Allzeithoch bei 319,32 USD markiert. Der seither laufende Kursrutsch führte zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und ließ die Notierung im Tief in der vergangenen Woche bis auf 138,43 USD einbrechen. Dort startete in Rufweite zum zyklischen Tief aus dem Jahr 2018 (129,77 USD) eine sehr dynamische Erholungsrally von in der Spitze rund 23 Prozent innerhalb von fünf Handelstagen. Nun trifft diese Rally auf ein relevantes Widerstandscluster im Rahmen des weiterhin intakten Abwärtstrends bei 167,21-169,95 USD. Eine Konsolidierung oder ein Rücksetzer ausgehend von dieser Hürde würde nicht überraschen. Wichtiger Support befindet sich bei 150-154 USD. Kann sich die Aktie per Schlusskurs darüber halten, bleiben die Aussichten auf eine nachfolgende zweite Erholungswelle gut. Ein Tagesschluss über 169,95 USD würde ein prozyklisches Ausdehnungssignal in Richtung 173,75 USD und 178,18-181,51 USD senden. Erst darüber käme es zu einer signifikanten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Die primäre Abwärtstrendlinie bei aktuell 192,23 USD könnte im Erfolgsfall zeitnah angesteuert werden. Unterhalb der Marke von 150 USD wären hingegen weitere Abgaben in Richtung 144,89 USD und eventuell 138,43 USD zu favorisieren. Unterhalb der letztgenannten Unterstützung würde schließlich der zentrale Langfrist-Support bei 129,77 USD als nächstes Kursziel in den charttechnischen Fokus rücken.