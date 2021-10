Nächste Unterstützungen:

4.366-4.386

4.306

4.279

Nächste Widerstände:

4.406

4.426-4.436

4.465-4.487

Der mittelfristige Abwärtstrend vom Rekordhoch bleibt intakt. Der gesehene Kursanstieg führte jedoch zu einer Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Als kurzfristig kritisch ist nun die Unterstützungszone bei 4.366-4.386 Punkten anzusehen. Können die Bullen dieses Niveau per Tagesschluss verteidigen, bleiben die Chancen auf eine zeitnahe Fortsetzung der Erholungsrally erhalten. Nächste Widerstände lauten 4.406 Punkte und 4.426-4.436 Punkte. Ein Stundenschluss darüber würde für einen fortgesetzten Anstieg an die mittelfristig kritische Hürde bei 4.465-4.487 Punkte sprechen. Darüber entstünde schließlich ein Indiz für ein Ende des korrektiven Abwärtstrends und einen erneuten Vorstoß in Richtung 4.546 Punkte. Unterhalb von 4.366 Punkten wäre hingegen ein nochmaliger Kursrutsch in Richtung 4.306 Punkte und 4.279 Punkte einzuplanen.