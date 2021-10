Diese Analyse wurde am 11.10.2021 um 15:10 Uhr erstellt.

Die ADR-Aktie des chinesischen Internetriesen Netease.com (WKN: 501822) war nach dem Erreichen eines Rekordhochs bei 134,33 USD im Februar in den Korrekturmodus übergeschwenkt. Derzeit versucht das Papier oberhalb des Korrekturtiefs bei 77,97 USD einen charttechnischen Boden auszubilden. Eine dynamische Aufwärtswelle hatte die Notierung in der vergangenen Woche um rund 20 Prozent nach oben befördert. Im Fokus stehen nun nächstepotenzielle Ziele und Hürden bei 99,40 USD und 103,66-106,18 USD. Um ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der mittelfristigen Abwärtskorrektur zu erhalten, bedarf es eines nachhaltigen Anstieges über die letztgenannte Zone. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb von 120,84 USD mit Ziel 134,33 USD. Mögliche Rücksetzer sollten nun idealerweise nicht mehr unter den Support bei 86,73-89,95 USD zurückführen (Schlusskursbasis), um das Szenario einer Bodenbildung nicht zu gefährden. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 78 USD und 72/73 USD.