Der Nasdaq 100 hatte am Dienstag eine bullishe Harami-Kerze im Tageschart geformt, die oberhalb des am Vortag notierten Korrekturtiefs bei 14.385 Punkten eine Erholungsphase einleitete. Nach der dynamischen Rückeroberung der 100-Tage-Linie am Mittwoch folgte im gestrigen Handel eine bullishe Kurslücke. In der Spitze notierte der Index ein 7-Tages-Hoch bei 15.010 Punkten bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.