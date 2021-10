Die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines neuen Rekordhochs bei 384,33 USD Anfang September etablierte sie eine mehrtägige Trading-Range, deren Auflösung nach unten eine kräftigere Abwärtskorrektur einleitete. Zuletzt rutschte der Anteilsschein bis auf ein 5-Monats-Tief bei 322,70 USD bevor eine Stabilisierung einsetzte. Solange der aktuelle Widerstand bei 338,64 USD nicht signifikant per Tagesschluss überwunden wird, bleibt er anfällig für eine zeitnahe Fortsetzung der Kursschwäche in Richtung der steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 316,26 USD. Darunter könnte sich der Abverkauf unmittelbar an die horizontale Unterstützungszone bei 295,50-304,67 USD ausdehnen. Erst darunter käme es zu einer nennenswerten Eintrübung auch des längerfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite würde oberhalb von 338,64 USD eine deutlichere Erholungsbewegung in Richtung zunächst 345 USD oder 355-362 USD möglich.