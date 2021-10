Diese Analyse wurde am 07.10.2021 um 14:57 Uhr erstellt.

Die Aktie von JPMorgan Chase (WKN: 850628) weist einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Im Februar gelang dem Anteilsschein der Großbank der Ausbruch über den Widerstand des im Dezember 2019 bei 141,10 USD markierten Rekordhochs. Bis auf eine neue am 2. Juni verzeichnete Bestmarke bei 167,44 USD haussierte er, bevor eine korrektive Phase startete. Dabei konnte sich der Wert oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie behaupten. Vom im Juli notierten Korrekturtief bei 145,71 USD etablierte er wieder einen mittelfristigen Aufwärtstrend. Mit dem jüngsten dynamischen Kursschub markierte er schließlich eine neue Bestmarke bei 170,44 USD und bestätigte damit den übergeordneten Haussetrend. Der Ausbruch über das alte Hoch ist jedoch noch nicht als nachhaltig zu klassifizieren. Stattdessen startete nach der Ausformung einer bearishen Doji-Kerze eine Konsolidierungsphase. Das ganz kurzfristige Bild gestaltet sich nun neutral. Ein Tagesschluss über 170,44 USD würde den Doji negieren und den Ausbruch in den Bereich des „Uncharted Territory“ bestätigen. Mögliche nächste Ziele aus der Fibonacci-Analyse lauten im Erfolgsfall 173,35 USD, 175,74 USD und 180,77/180,87 USD. Unterhalb des nächsten Supports bei 165,73/166,00 USD wäre hingegen zunächst ein Rücksetzer in Richtung 161,40-162,79 USD zu favorisieren. Ein Tagesschluss darunter würde das technische Bild leicht eintrüben und die Wahrscheinlichkeit für eine deutliche zeitliche Ausdehnung der mehrmonatigen Korrekturphase oberhalb der kritischen Supportzone bei 145,71-152,00 USD erhöhen.