Diese Analyse wurde am 06.10.2021 um 15:04 Uhr erstellt.

Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 593,29 USD im Januar fiel die Notierung in die vorausgegangene Handelsspanne zurück und leitete eine ausgeprägte Korrekturphase ein. Oberhalb des im Mai gesehenen Korrekturtiefs bei 478,54 USD konnte sie einen Boden ausbilden und orientiert sich seither auch mittelfristig wieder aufwärts. Im gestrigen Handel gelang es dem Wert, die zuletzt deckelnde und vom Hoch im Juli 2020 ausgehende obere Kanallinie zu überwinden und bis auf ein neues Rekordhoch bei 640,39 USD vorzustoßen. Das hierdurch entstandene bullishe Anschlusssignal bleibt wirksam, solange der Support bei 593,29/594,68 USD nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Mögliche nächste Ausdehnungsziele befinden sich bei 644,97 USD und 663,12/664,20 USD. Ein Rutsch unter 593,29 USD würde für einen ausgeprägten Rücksetzer in Richtung 557/568 USD sprechen. Darunter wäre ein Test der steigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 531,83 USD einzuplanen. Der langfristige Aufwärtstrend würde hierdurch noch nicht gefährdet.