Nächste Unterstützungen:

14.385

14.324

14.205/14.248

Nächste Widerstände:

14.509/14.555

14.773-14.831

14.915

Per Tagesschluss (14.472) konnte er das Supportcluster verteidigen, welches aus dem Reaktionstief vom 19. Juli und der Aufwärtstrendlinie vom März-Tief resultiert. Der Support bei 14.385 Punkten ist heute als kurzfristig kritisch anzusehen. Darunter würde die Wahrscheinlichkeit für eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends deutlich ansteigen. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten dann 14.324 Punkte und 14.205/14.248 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite würde ein heutiger Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 14.509/14.555 Punkten zunächst für eine technische Erholungsbewegung in Richtung 14.773-14.831 Punkte sprechen. Darüber wäre ein Vorstoß an die Hürde bei 14.915 Punkten vorstellbar. Zur signifikanten Aufhellung des technischen Bildes bedarf es jedoch der nachhaltigen Überwindung der Widerstandszone bei aktuell 15.106-15.196 Punkten.