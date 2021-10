Die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft (WKN: 870747) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März vergangenen Jahres bei 132,52 USD haussierte sie bis auf ein am 20. August dieses Jahres erzieltes Allzeithoch bei 305,84 USD. Die dort gestartete Korrektur nahm zuletzt mit der Verletzung der 50-Tage-Linie Schwung nach unten auf. Aktuell versucht sich der Wert jedoch auf der Unterstützung der Kurslücke vom 22. Juli bei 281,52 USD zu stabilisieren. Kurzfristig erscheint eine weitergehende Erholung in Richtung 289,83 USD und 292,94-295,74 USD vorstellbar, solange der Support bei 281,52 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Es bedarf eines Tagesschlusses oberhalb von 295,74 USD, um ein prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur zu erhalten. Im Erfolgsfall würden nächste potenzielle Ziele bei 299,40/300,90 USD und 305,32/305,84 USD aktiviert. Unterhalb von 295,74 USD bleiben die Bären jedoch kurzfristig in einer starken Position. Eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 271,84-274,45 USD und 258,00-264,94 USD erscheint auf Sicht der nächsten Wochen möglich. Kann sich die Notierung spätestens dort im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie stabilisieren und einen Boden ausbilden, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend ungefährdet.