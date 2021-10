Diese Analyse wurde am 04.10.2021 um 14:55 Uhr erstellt.

Die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers Moderna (WKN: A2N9D9) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im Februar 2020 bei 17,91 USD verzeichneten Zwischentief konnte der Anteilsschein dynamisch bis auf ein im August dieses Jahres bei 497,49 USD markiertes Allzeithoch ansteigen. Seither befindet sich der Wert im Korrekturmodus. Der am Freitag erfolgte Rutsch unter das Reaktionstief bei 349,00 USD bestätigte den mittelfristigen Abwärtstrend. Zugleich näherte sich die Notierung mit dem erreichten 3-Monats-Tief bei 323,41 USD der nächste wichtigen Ziel- und Unterstützungszone bei aktuell 305,51-320,21 USD bis auf unmittelbare Rufweite an. Kann sie sich in den kommenden Handelstagen im Dunstkreis dieser Zone stabilisieren, könnte eine bereits abgeschlossene klassische abc-Korrektur vorliegen. Dort befinden sich unter anderem das 100%-Projektionsniveau der ersten Abwärtswelle, die steigende 100-Tage-Linie, die Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals, das 50%-Retracement der letzten Aufwärtswelle vom März-Tief sowie zwei Aufwärtstrendlinien. Mit Blick auf die Oberseite würde ein dynamischer Widerstandstieg über die Marke von 349,00 USD die Oberkante der Abwärtslücke bei 377,10 USD als mögliches nächstes Erholungsziel aktivieren. Darüber befinden sich relevante Hürden bei 400,00/407,26 USD und aktuell 449,70 USD (korrektive Abwärtstrendlinie). Erst über der letztgenannten Linie entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Haussetrends. Sollte hingegen das aktuelle Supportcluster 305,51-320,21 USD nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterschritten werden, würde dies für eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs mit möglichen Ausdehnungszielen bei 261,22/262,56 USD, 241,09 USD und 224,59-227,62 USD sprechen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das langfristige Chartbild beginnen einzutrüben.