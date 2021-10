Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte nach dem Erreichen eines Dekadenhochs bei 58,26 USD im Jahr 2019 einen Bärenmarkt gestartet, der die Notierung bis auf ein im März 2020 gesehenes 3-Jahres-Tief bei 32,40 USD zurückwarf. Seither befinden sich die Bullen wieder übergeordnet am Ruder. Nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen hatte der Wert im August das Hoch aus dem Jahr 2019 überwinden und bis auf ein neues Hoch bei 60,27 USD zulegen können. Dort schwanden den Bullen jedoch die Kräfte und die Aktie ging in den Korrekturmodus über. Im Rahmen des etablierten kurzfristigen Abwärtstrends kam es im gestrigen Handel zu einem bearishen Anschlusssignal. Die Aktie beendete eine mehrtägige Konsolidierung und rutschte unter die 100-Tage-Linie auf ein 9-Wochen-Tief bei 54,41 USD. Mit Blick auf das hier befindliche Supportcluster besteht kurzfristig die Chance auf eine Gegenbewegung in Richtung 55,05-55,34 USD. Darüber (Tagesschlusskursbasis) wäre eine deutlichere Erholung bis 56,05-56,90 USD möglich. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich das kurzfristige technische Bild nennenswert aufhellen mit nächstem Ziel 58,00/59,00 USD. Ein Tagesschluss unter dem aktuellen Support bei 54,37/54,41 USD würde hingegen das gestrige bearishe Signal bestätigen. Potenzielle nächste Kursziele lauten in diesem Fall 53,18 USD, 51,53/51,88 USD und 50,10/50,72 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterboten wird, bleibt der langfristige Aufwärtstrend ungefährdet.