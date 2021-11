Der Dow Jones Industrial setzte am Freitag nach mehrtägiger Konsolidierung seinen korrektiven Abwärtstrend vom am 8. November bei 36.566 Punkten markierten Rekordhoch beschleunigt fort. In der feiertagsbedingt verkürzten Sitzung sackte er bis auf ein 6-Wochen-Tief bei 34.750 Punkten ab. Am dort befindlichen Unterstützungsbereich startete ein Stabilisierungsversuch.