Die Pfizer-Aktie (WKN: 852009) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte sie eine mittelfristige Korrekturphase durchlaufen, die sie um rund 21 Prozent bis auf 40,94 USD zurückgeworfen hatte. Der anschließende Kursschub vom Oktober-Tief beförderte das Papier wieder an das im August verzeichnete Rekordhoch bei 51,86 USD. Nach mehrtägiger Konsolidierung sprang die Notierung am Freitag aus der Konsolidierung mit einer bullishen Kurslücke bis auf eine neue historische Bestmarke bei in der Spitze 54,95 USD. Darunter formte der Wert eine Doji-Kerze, der auf dem erreichten Kursniveau ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären widerspiegelt. Mit Blick auf diese Kerzenformation an der erreichten Fibonacci-Zielzone 54,83-56,03 USD bei überkaufter Markttechnik (zB. RSI-Indikator bei 77) würde nun eine kurze Verschnaufpause nicht überraschen. Im Falle eines Rücksetzers würde die Zone 50,30-51,86 USD eine wichtige Auffangzone darstellen. Solange diese nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterschritten wird, bleiben die Bullen auch kurzfristig am Ruder. Darüber lassen sich untergeordnete Supportmarken bei 53,25 USD und 52,84 USD ausmachen. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals müsste die Marke 56,03 USD per Tagesschluss überboten werden. Im Erfolgsfall würde das nächste Extensionsziel bei 58,61 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Unterhalb der Marke von 50,30 USD wäre hingegen eine ausgedehnte Abwärtskorrektur mit möglichen Zielen bei 48,89 USD, 47,45 USD und 46,04-46,55 USD einzuplanen. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes.