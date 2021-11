Diese Analyse wurde am 26.11.2021 um 15:23 Uhr erstellt.

Der S&P 500 hatte am Montag einen Intraday-Ausbruch über den Widerstand bei 4.719 Punkten vollzogen, der ihn bis auf eine neue historische Bestmarke bei 4.744 Punkten führte. Dort einsetzende Verkäufe ließen den Ausbruch jedoch zum Fehlausbruch mutieren und der Index schloss deutlich im Minus und wieder in der vorausgegangenen Handelsspanne. In den vergangenen beiden Handelstagen versuchte er sich auf der 20-Tage-Linie oberhalb von 4.653 Punkten stabilisieren.