Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Der Anteilsschein konnte seit Jahresbeginn trotz einer im August gestarteten deutlichen Abwärtskorrektur um rund 274 Prozent zulegen. Der korrektive Abwärtstrend führte das Papier vom bei 464,00 USD markierten Rekordhoch bis auf 207,51 USD zurück. Dort fungierte die steigende 200-Tage-Linie als wirksame Unterstützung und bildete den Ausgangspunkt für den laufenden Aufwärtsimpuls. Dieser Kursschub beförderte die Notierung nachhaltig über die korrektive Abwärtstrendlinie und die 50-Tage-Linie. Am Widerstandsbereich 319/322 USD gönnte sich der Wert in den vergangenen Handelstagen eine Verschnaufpause. Das technische Bias bleibt unmittelbar bullish, solange die Supportzone 268,53-277,67 USD nicht unterschritten wird. Idealerweise sollte jedoch bereits die Kurslücke bei 290,01 USD nicht per Tagesschluss unterboten werde, um eine zeitnahe Fortsetzung der Rally zu gewährleisten. Ein Break über 322,20 USD, insbesondere per Tagesschluss, würde für fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 335,76 USD und 366,02/374,85 USD sprechen. Weitere Hürden lauern bei 388,00 USD, 403,47 USD und 464,00 USD. Darüber würde der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen Ausdehnungszielen bei 533,77/561,98 USD und 622,51 USD.