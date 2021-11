Die Aktie von Gilead Sciences (WKN: 885823) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2015 bei 123,37 USD markierten Rekordhoch in einem langfristigen Bärenmarkt. Nach der Ausbildung eines 7-Jahres-Tiefs bei 56,56 USD im vergangenen Dezember orientierte sich der Anteilsschein aufwärts bis auf ein im August verbuchtes Rallyhoch bei 73,34 USD. Der anschließende deutliche Rücksetzer führte den Wert zurück bis auf 64,06 USD. Oberhalb dieser Marke gelang ihm eine mehrwöchige Bodenbildung und in den vergangenen Handelstagen die Rückeroberung der 200-Tage-Linie sowie der 50-Tage-Linie. Im gestrigen Handel stieß das Papier dynamisch bis auf ein 8-Wochen-Hoch vor und schloss oberhalb des Widerstandsclusters bei 69,79/69,80 USD, welches aus der Kurslücke vom 1. Oktober und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement resultiert. Im Tageshoch traf die Notierung auf die Hürde der mittelfristigen korrektiven Abwärtstrendlinie bei aktuell 70,28 USD. Ein signifikanter Tagesschluss darüber ist erforderlich, um ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der Korrekturphase und eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends zu erhalten. Bestätigungen für dieses Szenario wären in einem anschließenden nachhaltigen Anstieg über die beiden Hürden bei 71,15-71,50 USD und 73,34 USD zu sehen. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 79,08-80,00 USD mit Zwischenetappen bei 74,74 USD und 75,87/76,89 USD möglich. Mit Blick auf die Unterseite würde bereits ein Rutsch unter die Supportzone bei 67,54-68,23 USD die für die Bullen konstruktive Ausgangslage negieren. Unmittelbar bearish würde es mit der Verletzung des Reaktionstiefs bei 66,51 USD. In diesem Fall wäre ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Korrekturtief bei 64,06 USD einzuplanen.