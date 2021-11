Nächste Unterstützungen:

16.412

16.257/16.277

16.180

Nächste Widerstände:

16.515

16.606

16.664

Damit befindet sich die Notierung wieder in allen relevanten Zeitebenen in einem bestätigten Aufwärtstrend. Mit Blick auf das geringe Ausmaß des Ausbruches kann eine Bullenfalle jedoch noch nicht sicher ausgeschlossen werden, zumal bei 16.515 Punkten eine wichtige Fibonacci-Zielmarke liegt. Ein Tagesschluss über dieser Zielmarke könnte als Bestätigung des Ausbruches gewertet werden. Potenzielle nächste Zwischenziele darüber lauten 16.604 Punkte und 16.664 Punkte. Ein plausibles kurzfristiges primäres Ausdehnungsziel liegt bei aktuell 16.757/16.794 Punkten. Ein Rutsch unter 16.412 Punkte würde ein erstes Warnsignal für die Bullen darstellen. Ein fortgesetzter schneller Rücksetzer in Richtung 16.257/16.277 Punkte oder 16.180 Punkte würde in diesem Fall nicht überraschen. Deutlicher eintrüben würde sich das Bild erst unterhalb der Supportbereiche 16.000/16.022 Punkte und 15.905 Punkte.