Die Apple-Aktie (WKN: 865985) weist ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 53,15 USD einen intakten Aufwärtstrend in allen Zeitebenen auf. Im September markierte der Anteilsschein an einem bedeutsamen Widerstandsbereich ein Allzeithoch bei 157,26 USD und ging in den Korrekturmodus über. Nach der Ausbildung eines Korrekturtiefs bei 138,27 USD haben die Bullen wieder das Sagen und trieben die Notierung in einer fünfwelligen Bewegung bis zum gestrigen Handel auf ein neues Allzeithoch bei 158,67 USD. Das Handelsvolumen bestätigt den Aufwärtstrend und das Ausbruchssignal. Preislich kann die Überwindung des September-Hochs allerdings noch nicht als nachhaltig gewertet werden. Neue prozyklische Long-Positionierungen weisen mit Blick auf Widerstandsbündel und Zielcluster bei 158,20-159,54 USD und 161,21-164,51 USD aktuell ein unattraktives Chance-Risiko-Profil auf. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über 164,51 USD ergäbe sich die Chance auf eine Trendbeschleunigung und deutliche Ausdehnung der Rally in Richtung 169,00 USD und 176,25/176,86 USD. Nächste Unterstützungen lauten 153,16 USD, 151,88 USD und 149,34-150,50 USD. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des technischen Bildes, so dass sich aus Rücksetzern bis dahin antizyklische Long-Chancen eröffnen könnten. Unmittelbar bearishe Signale entstünden mit einem Rutsch unter 146,41-147,48 USD und 136,56-139,20 USD.