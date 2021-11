Die Aktie des US-Chipkonzerns Qualcomm (WKN: 883121) hatte im Rahmen des Corona-Crashs im März 2020 ein 11-Monats-Tief bei 58,00 USD markiert. Die folgende dynamische Rally beförderte die Notierung bis auf ein im Januar verzeichnetes Allzeithoch bei 167,94 USD. Im Anschluss etablierte der Wert eine Stauzone oberhalb eines Korrekturtiefs bei 122,17 USD. Diese Trading-Range konnte schließlich am Dienstag signifikant nach oben aufgelöst werden. Die Aktie schraubte sich bis gestern auf eine neue Bestmarke bei 186,33 USD. Das Handelsvolumen bestätigt das bullishe Preisgeschehen. Mit dem erfolgten Abarbeiten der ersten Fibonacci-Extensionsziele und angesichts der mittlerweile extrem überkauften markttechnischen Indikatoren (RSI auf Tagesbasis bei 84) käme nun eine zeitnahe Verschnaufpause alles andere als überraschend. Solange im Rahmen eines möglichen Rücksetzers der nun als Support fungierende Bereich 167-170 USD nicht nachhaltig unterschritten wird, bleiben die Bullen übergeordnet unmittelbar am Ruder. Ein Tagesschluss oberhalb von 185,43 USD würde die nächsten beiden Extensionsziele bei 196,23 USD (kurzfristig) und 213,71 USD (mittelfristig) in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Rutsch unter 167-170 USD würde hingegen zunächst Abwärtsrisiken in Richtung 159 USD und 152 USD mit sich bringen.