Nächste Unterstützungen:

4.697

4.673

4.655-4.665

Nächste Widerstände:

4.715-4.725

4.742

4.752

Im Fokus steht heute der Support bei 4.697 Punkten. Kann sich der Index darüber stabilisieren (Stundenschlusskursbasis) bleiben die Chancen auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung 4.715-4.725 Punkte erhalten. Darunter müsste hingegen zunächst mit weiteren Abgaben in Richtung 4.673 Punkte und 4.655-4.665 Punkte gerechnet werden. Kurzfristig bearish würde es erst unterhalb von 4.631 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über 4.715-4.725 Punkte insbesondere per Tagesschluss würde den übergeordneten Bullenmarkt bestätigen. Darüber lassen sich mögliche nächste Extensionsziele bei 4.742 Punkten, 4.752 Punkten und 4.773 Punkten ausmachen.