Die Aktie der weltgrößten Baumarktkette Home Depot (WKN: 866953) weist in allen Zeitebenen einen intakten und dynamischen Aufwärtstrend auf. Sie konnte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 140,63 USD in der Spitze bereit um rund 180 Prozent zulegen. Zuletzt hatte das Papier eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau vollzogen. In Reaktion auf die gestern veröffentlichten Quartalzahlen löste es diese Trading-Range mit einer bullishen Kurslücke und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen nordwärts auf. Das kurzfristige technische Bild bleibt unmittelbar bullish, solange es nicht zu einem Tagesschluss unterhalb des Supports bei 374,84 USD kommt. Eine Verschnaufpause würde mit Blick auf die nun überhitzten Indikatoren und das aktuelle Fibonacci-Widerstandscluster bei 392/393 USD nicht überraschen. Potenzielle nächste Ziele und Hürden darüber lauten 399/400 USD, 407 USD und 422 USD (mittelfristig). Ein Rutsch unter 364,70 USD wäre kurzfristig bearish zu sehen im Sinne einer möglichen Korrektur in Richtung 351 USD und eventuell 344/346 USD.