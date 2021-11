Nächste Unterstützungen:

16.096

16.013/16.045

15.905

Nächste Widerstände:

16.245/16.257

16.302

16.402/16.454

Das 61,8%-Fibonacci-Retracement (16.245) der Abwärtswelle vom Rekordhoch bei 16.454 Punkten konnte der Index damit noch nicht per Tagesschluss überwinden. Der kurzfristige Erholungstrend bleibt jedoch ungefährdet, solange der Support bei 16.013/16.045 Punkten nicht unterschritten wird. Darüber befindet sich eine mögliche Haltemarke bei 16.096 Punkten. Ein Stundenschluss über der aktuellen Hürde bei 16.245/16.257 Punkten würde weitere Kursavancen in Richtung 16.302 Punkte und 16.402/16.454 Punkte ermöglichen. Ein Tagesschluss unterhalb des 23,6%-Fibonacci-Retracements bei 15.966 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter 15.905 Punkte würde derweil eine Ausdehnung des übergeordneten Rücksetzers in Richtung zunächst 15.639-15.736 Punkte signalisieren. Weitere potenzielle Auffangregionen befinden sich bei 15.498 Punkten und 15.378/15.420 Punkten. Erst darunter käme es zu einer leichten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes.