Nächste Unterstützungen:

36.039

35.987-36.001

35.879-35.915

Nächste Widerstände:

36.100-36.179

36.317/36.347

36.412/36.456

Zu einer Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedarf es nun eines nachhaltigen Anstieges über die aktuelle Hürde bei 36.100-36.179 Punkten per Stundenschluss. Im Erfolgsfall würden potenzielle Widerstände bei 36.317/36.347 Punkten, 36.412/36.456 Punkten und 36.566 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Break über die letztgenannte Marke würde schließlich den primären Aufwärtstrend bestätigen mit möglichen nächsten Zielen bei 36.743 Punkten, 36.814 Punkten und 36.878/36.911 Punkten. Der Blick auf die Unterseite enthüllt nächste Supportbereiche bei 36.039 Punkten, 35.987-36.001 Punkten und aktuell 35.879-35.915 Punkten. Eine Verletzung der Marke von 35.879 Punkten würde eine weitere korrektive Abwärtswelle in Richtung 35.798 Punkte, 35.708 Punkte und 35.490-35.630 Punkte nahelegen.