Die Aktie des Rohstoffkonzerns Freeport-McMoRan (WKN: 896476) hatte im November vergangenen Jahres mit dem Anstieg über den Widerstand bei 20,25 USD eine mehrjährige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens vervollständigt. Sie kletterte bis auf ein im Mai verzeichnetes 9-Jahres-Hoch bei 46,10 USD bevor eine Korrekturphase startete. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 30,02 USD arbeitete der Wert an einer Bodenbildung. Am Donnerstag brach er aus einer mehrwöchigen Konsolidierung an der bedeutenden Hürde bei 39,16-39,96 USD nach oben aus und markierte ein 5-Monats-Hoch. Solange die Unterstützungszone bei 35,84-36,75 USD nicht per Tagesschluss verletzt wird, bleibt das mittelfristige Chartbild bullish zu werten. Ein Warnsignal für ein erneutes Ansteuern dieser kritischen Supportzone wäre in einem Rutsch unter 38,27/38,54 USD zu sehen. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Widerstände und potenzielle Ziele bei 41,98/42,31 USD, 42,96 USD, 44,40 USD und 45,07-46,10 USD. Darüber würde der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel bei 48,20-48,96 USD.