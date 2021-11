Der S&P 500 konnte seine Rally bis auf ein am Freitag verzeichnetes neues Allzeithoch bei 4.719 Punkten ausdehnen und ging anschließend in den Konsolidierungsmodus über. Mit Blick auf den Tageschart formte er in den vergangenen beiden Handelstagen Doji-Kerzen am erreichten Fibonacci-Zielbereich. Die gestrige Sitzung bildete zudem einen Inside Day. Auf Tagesschlusskursbasis verzeichnete der Index dennoch eine neue Bestmarke. Die Gewinnserie beläuft sich damit auf acht Rekordhochs in Folge. In den vergangenen 19 Handelstagen schloss das Börsenbarometer lediglich zwei Mal im Minus.