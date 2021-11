Die Caterpillar-Aktie (WKN: 850598) hatte im März vergangenen Jahres ein Bärenmarkt-Tief bei 87,50 USD markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser beförderte die Notierung bis auf ein am 4. Juni dieses Jahres bei 246,69 USD erzieltes Rekordhoch. Die bearishe Auflösung einer darunter ausgebildeten Handelsspanne triggerte eine Korrekturphase, die zu einem Rücklauf in den Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements des primären Rallyschubes führte. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 186,98 USD gelang dem Papier im September/Oktober die Ausbildung eines mehrwöchigen Bodens. Im Rahmen des seither laufenden Aufwärtstrends kam es im gestrigen Handel schließlich zur Rückeroberung der im September gebrochenen langfristigen Aufwärtstrendlinie per bullisher Kurslücke. Der Kurssprung führte den Wert an das bedeutende Widerstandscluster bei aktuell 215,01-216,83 USD, welches aus der 200-Tage-Linie, dem Reaktionshoch vom 25. August und dem 50%-Retracement des korrektiven Abwärtstrends resultiert. Ein Tagesschluss darüber würde das mittelfristige Chartbild weiter aufhellen und ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der Korrekturphase liefern. Bestätigt würde dieses bullishe Szenario mit einem anschließenden Anstieg über die Hürde bei 223,76/223,88 USD mit potenziellen nächsten Zielen bei 231,94 USD und 246,69 USD. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer starken Position, solange der Support bei 208,88 USD (Unterkante der gestrigen Kurslücke) nicht signifikant per Tagesschluss unterboten wird. Darunter entstünden kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 206,42 USD und 201,82 USD. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die letztgenannte Unterstützung würde die Chance auf eine zeitnahe Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends negiert. Nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 195,92 USD und 185,88-187,72 USD.