Nächste Unterstützungen:

16.300

16.255

16.158

Nächste Widerstände:

16.454

16.515

16.600

Die Bullen bleiben aus preislicher Sicht mit den intakten Aufwärtstrends in allen relevanten Zeitebenen weiterhin im Vorteil. Zugleich signalisieren die überkauften Oszillatoren auf Basis des Tageschart, Wochencharts und Monatscharts eine erhöhte Gefahr von Kursrückschlägen. In das gleiche Horn stößt die Sentiment-Analyse angesichts einer mittlerweile festzustellenden extremen Anlegereuphorie. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Sicherung aufgelaufener Gewinne engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Engagements erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten lediglich nach deutlicheren Rücksetzers interessant. Nächste Widerstände lauten 16.454 Punkte, 16.515 Punkte und 16.600 Punkte. Unterstützt ist der Index aktuell bei 16.300 Punkten, 16.255 Punkten und 16.158 Punkten. Darunter (Tagesschlusskursbasis) müsste ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 15.700 Punkte eingeplant werden.