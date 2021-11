Die Pfizer-Aktie (WKN: 852009) war im Rahmen eines zyklischen Bärenmarktes bis auf ein im März vergangenen Jahres verzeichnetes 6-Jahres-Tief bei 26,44 USD gefallen. Seither bewegt sie sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Ab Mitte Juli kam es zu einer Trendbeschleunigung, die die Notierung dynamisch über eine Reihe langfristig bedeutsamer Hürden beförderte. Im August überquerte das Papier schließlich das aus dem Jahr 1999 stammende Allzeithoch bei 47,45 USD. Bei 51,86 USD startete eine Abwärtskorrektur, die im Oktober oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie bei 40,94 USD auf Unterstützung traf. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Nach einem Pullback an die überwundene 100-Tage-Linie machte der Wert am Freitag einen von extrem hohem Handelsvolumen begleiteten Kurssprung von fast 11 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch und riss dabei eine bullishe Kurslücke. Nächste potenzielle Kursziele sind der Bereich 49,28-50,00 USD und die historische Bestmarke bei 51,86 USD. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke würde der übergeordnete Bullenmarkt bestätigt. Mittelfristige Kursziele lauten im Erfolgsfall 54,83/54,96 USD, 56,03 USD, 57,36 USD und 58,61 USD. Darüber wäre eine Rally-Ausdehnung in Richtung 59,72-61,70 USD vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich bei 46,04/46,55 USD und 43,31-44,47 USD nächste Unterstützungsbereiche. Darunter würde das bullishe Bias negiert.