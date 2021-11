Nächste Unterstützungen:

4.631

4.620/4.622

4.568/4.570

Nächste Widerstände:

4.663/4.665

4.683/4.687

4.711-4.725

Das ganz kurzfristige Chartbild gestaltet sich aktuell neutral. Ein heutiger Ausbruch über den aktuellen Widerstand bei 4.663/4.665 Punkten per Stundenschluss würde für eine mögliche Erholungsrally in Richtung 4.683/4.687 Punkte sprechen. Darüber würde bereits wieder die Hürde bei 4.711-4.725 Punkten als mögliches Ziel aktiviert. Unterstützt ist der Index aktuell bei 4.631 Punkten und 4.620/4.622 Punkten. Darunter wäre eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 4.568/4.570 Punkte einzuplanen.