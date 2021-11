Die Aktie des Unterhaltungsriesen Walt Disney (WKN: 855686) hatte im März 2020 im Zuge des Corona-Crashs ein 6-Jahres-Tief bei 79,07 USD markiert. Hiervon ausgehend konnte sie ihren ganz langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen und bis zum März dieses Jahres auf ein neues Rekordhoch bei 203,02 USD haussieren. Seither befindet sich das Papier im Korrekturmodus. Einer initialen Abwärtswelle bis auf 167,10 USD folgte die Etablierung eines Erholungstrends und zuletzt einer mehrmonatigen Stauzone unterhalb von 187,58 USD. In Reaktion auf die Veröffentlichung enttäuschender Quartalszahlen brach der Wert schließlich im gestrigen Handel mit einer großen bearishen Kurslücke aus der Stauzone aus und rutschte bei sehr hohem Handelsvolumen bis auf ein Jahrestief bei 158,33 USD. Dort startete eine moderate Gegenbewegung (Schlusskurs: 162,11 USD). Eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends vom Rekordhoch ist wahrscheinlich, solange der Widerstand der Kurslücke bei 173,87 USD nicht per Tagesschluss überwunden wird. Kurzfristig könnte die Aktie im Rahmen einer möglichen technischen Gegenbewegung eine Erholung in Richtung 167,10/168,15 USD starten. Als potenzielles nächstes Kursziel auf der Unterseite fungiert der Bereich 151,65-155,67 USD. Dort würde die Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung oder deutlichere Erholungsrally aus heutiger Sicht signifikant ansteigen. Darunter würde sich hingegen auch das längerfristige Chartbild beginnen einzutrüben und es wären fortgesetzte Abgaben in Richtung 126-134 USD mit Zwischenetappen bei 146/147 USD und 141 USD einzuplanen. Um ein erstes Signal für eine mögliche Wiederaufnahme des langfristigen Aufwärtstrends zu erhalten, bedürfte es eines Tagesschlusses oberhalb von 173,87 USD und nachfolgend einer Herausnahme der massiven Widerstandszone bei aktuell 179,63-182,19 USD, wo sich derzeit unter anderem die 200-Tage-Linie sowie die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch befinden.