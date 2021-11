Die IBM-Aktie (WKN: 851399) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2013 bei 206,23 USD markierten Rekordhoch in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs brach sie bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 11-Jahres-Tief bei 86,50 USD ein. Nach zwei Erholungswellen formte sie im Juni dieses Jahres bei 145,99 USD ein Rallyhoch. Seither befindet sich der Kurs im Abwärtstrend und rutschte dabei zuletzt dynamisch und mit einer großen bearishe Kurslücke unter die Erholungstrendlinie vom Crash-Tief. Nach einer Erholung an die unterschrittene untere Kanallinie des Abwärtstrendkanals orientierte sich die Aktie in den vergangenen beiden Handelstagen wieder südwärts. Ein bearishes Anschlusssignal entstünde nun mit einer nachhaltigen Verletzung des Verlaufstiefs bei 118,29 USD, wo sich auch das 61,8%-Fibonacci-Retracement der im Oktober vergangenen Jahres gestarteten Aufwärtswelle befindet. Potenzielle nächste Abwärtsziele lauten in diesem Fall 111,75-113,00 USD und 108,46/109,23 USD. Mit Blick auf die Oberseite stellt sich die Widerstandszone 123,29-124,22 USD als kurzfristig kritisch dar. Gelänge ein Tagesschluss darüber würde eine zweite Erholungswelle in Richtung 126,38/126,83 USD, 128,79/128,87 USD und eventuell 130,43-132,91 USD möglich. Der übergeordnete Abwärtstrend würde jedoch erst mit einem Anstieg über die Widerstandszone bei aktuell 134,40/137,32 USD in Frage gestellt. Dort befinden sich die Oberkante der Abwärtslücke vom 21. Oktober sowie die Abwärtstrendlinie vom Juni-Hoch.