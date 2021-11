Diese Analyse wurde am 10.11.2021 um 15:17 Uhr erstellt.

Der Dow Jones Industrial sprang am Freitag über die zuvor deckelnde Widerstandszone und konnte seine Rally bis auf ein am Montag erreichtes neues Allzeithoch bei 36.566 Punkten ausdehnen. Anschließend startete er einen Rücksetzer in den nun als Support fungierenden Bereich 36.136-36.179 Punkte. Ausgehend vom gestern bei 36.173 Punkten gesehenen Verlaufstief konnte sich der Index stabilisieren.