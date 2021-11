Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) hatte nach dem dynamischen Anstieg auf ein im September 2020 markiertes Rekordhoch bei 284,50 USD eine ausgeprägte Korrekturphase durchlaufen und dabei rund 50% des vorausgegangenen Kursschubes korrigiert. Ausgehend vom im März bei 201,51 USD verzeichneten Korrekturtief weist der Trend wieder aufwärts. Die nachhaltige Überwindung der marke von 284,50 USD nach vorausgegangener Konsolidierung im Oktober dieses Jahres lieferte schließlich ein bedeutendes Anschlusskaufsignal. Im gestrigen Handel markierte das Papier ein neues Rekordhoch bei 311,75 USD. Kurzfristig muss nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung unterstellt werden. Der RSI-Indikator befindet sich auf Basis der Zeitebenen Tag, Woche und Monat im extrem überkauften Bereich. Die gestern im Tageschart geformte Doji-Kerze liefert zudem ein erstes preisliches Warnsignal. Ein Tagesschluss unter 307,25 USD oder ein Intraday-Rutsch unterhalb der Supportzone 303,34-304,86 USD würden Bestätigungen für eine Verschnaufpause darstellen. Mögliche Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 298,19/299,19 USD, 293,53/295,53 USD und 280,00-287,95 USD. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des aktuell bullishen Chartbildes im mittelfristigen Zeitfenster. Mit Blick auf die Oberseite könnte sich der Aufwärtstrend oberhalb von 311,75 USD in Richtung zunächst 316,20 USD fortsetzen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss entstünde deutlicheres Anschlusspotenzial in Richtung der nächsten Zielmarke 335,79 USD.