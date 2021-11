Nächste Unterstützungen:

35.986

35.892

35.798

Nächste Widerstände:

36.142-36.216

36.295/36.300

36.402

Der Index befindet sich im Konsolidierungsmodus an der erreichten Ziel- und Widerstandszone bei 36.142-36.216 Punkten. Die Bullen bleiben übergeordnet weiterhin am Ruder. Das Anlegersentiment befindet sich nun jedoch bereits im euphorischen Bereich, was als Hemmschuh für weitere Kursavancen wirken dürfte. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 35.986 Punkten und 35.892/35.893 Punkten. Darunter würde der Start einer mehrtägigen Konsolidierungs- oder Korrekturphase indiziert. Mögliche Ziele lauten in diesem Fall 35.798 Punkte, 35.631 Punkte und 35.490 Punkte. Ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 36.142-36.216 Punkten insbesondere per Tagesschluss würde hingegen eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung der Zielbereiche 36.295/36.600 Punkte und 36.402 Punkte nahelegen. Eine mögliche Mittelfrist-Zielzone lautet 36.878/36.911 Punkte.