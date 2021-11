Die Aktie des weltgrößten Sportartikel-Konzerns Nike (WKN: 866993) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 60,00 USD konnte sie sich V-förmig erholen und das alte Rekordhoch vom Januar 2020 bei 105,62 USD bereits sieben Monate später überwinden. Eine korrektive mehrmonatige Trading-Range wurde im Juni in Reaktion auf überraschend positive Quartalszahlen mit einer riesigen Kurslücke nach oben verlassen. Dieses bedeutende Anschlusskaufsignal beförderte die Notierung innerhalb weniger Wochen bis auf eine neue historische Bestmarke bei 174,38 USD. Die hierbei entstandene überkaufte markttechnische Ausgangslage wurde im Anschluss im Rahmen eines korrektiven Abwärtstrends abgebaut. Auf dem Supportcluster bestehend aus 200-Tage-Linie und 61,8%-Fibonacci-Retracement meldeten sich die Käufer Anfang Oktober zurück. Der seither laufende dynamische Kursanstieg beförderte den Anteilsschein schließlich im gestrigen Handel auf eine neue historische Bestmarke. Kann sich die Aktie per Tagesschluss oberhalb von 174,38 USD halten, könnte die nächste potenzielle Zielzone 182,54-185,84 USD zügig angesteuert werden. Darüber befindet sich ein plausibles Ausdehnungsziel bei 192,05/192,93 USD. Ein signifikanter Tagesschluss unter 174,38 USD würde hingegen zunächst für eine Konsolidierung der jüngsten Rally oder einen Rücksetzer in Richtung 168,16 USD, 165,45/165,89 USD oder 161,66 USD sprechen.