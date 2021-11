Diese Analyse wurde am 04.11.2021 um 13:20 Uhr erstellt.

Die Aktie der Pharmazie- und Drogeriehandelskette CVS Health Corp (WKN: 859034) hatte im Jahr 2015 ein Allzeithoch bei 113,65 USD markiert. Der anschließende Bärenmarkt ließ die Notierung bis auf 51,72 USD absinken. Oberhalb dieser Marke arbeitete sie seit 2019 an einer Bodenbildung. Mit dem Kursschub im April/Mai dieses Jahres konnte dieser mehrjährige Boden schließlich komplettiert werden. Zuletzt hatte der Wert eine mehrmonatige Seitwärtskorrektur oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie durchlaufen. Die jüngste im Oktober gestartete Kursrally beförderte ihn bis zum Dienstag knapp auf ein neues Verlaufshoch. Dieser Ausbruch wurde gestern nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen eindrucksvoll bestätigt. Die Aktie riss eine bullishe Kurslücke und haussierte begleitet von hohem Handelsvolumen bis auf ein 5-Jahres-Hoch bei 96,57 USD. Nächste potenzielle Ziele und Hürden lauten 98,67-102,00 USD und 106,67 USD. Darüber wäre der Weg frei in Richtung Rekordhoch. Mögliche Rücksetzer sollten nun idealerweise spätestens im Bereich 90,61-92,20 USD enden, um den kurzfristigen Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Darunter wären Abgaben in Richtung 86,59-87,79 USD oder der kritischen Supportzone bei 79,33-81,78 USD einzuplanen.