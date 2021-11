Diese Analyse wurde am 03.11.2021 um 13:46 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 blieb auch in den vergangenen Tagen fest in der Hand der Bullen. Rücksetzer treffen unmittelbar auf Kaufinteresse. Der Index konnte in den letzten sechs Handelstagen jeweils ein neues Rekordhoch markieren. Im gestrigen Handel schraubte er sich intraday bis auf eine neue Bestmarke bei 15.988 Punkten und schloss bei 15.972 Punkten.