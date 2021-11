Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte nach dem Erreichen eines Dekadenhochs bei 58,26 USD im Jahr 2019 einen Bärenmarkt gestartet, der die Notierung bis auf ein im März 2020 gesehenes 3-Jahres-Tief bei 32,40 USD zurückwarf. Seither befinden sich die Bullen wieder übergeordnet am Ruder. Nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen hatte der Wert im August das Hoch aus dem Jahr 2019 überwinden und bis auf ein neues Hoch bei 60,27 USD zulegen können. Dort schwanden den Bullen jedoch die Kräfte und die Aktie ging in den Korrekturmodus über. Nach einem Rücksetzer von rund 12 Prozent etablierte das Papier oberhalb des Korrekturtiefs bei 52,98 USD in den vergangenen Wochen einen Erholungstrend. Im gestrigen Handel knackte es die zuletzt deckelnde Widerstandszone bei 56,51-56,90 USD dynamisch und stieß bis auf ein 7-Wochen-Hoch bei 57,87 USD vor. Um ein prozyklisches Signal für ein mögliches Ende des übergeordneten Abwärtstrends zu erhalten, müsste die Aktie nun noch die nahezu erreichte Widerstandszone bei aktuell 57,96-58,55 USD per Tagesschluss überwinden. Dort befindet sich unter anderem die korrektive Abwärtstrendlinie vom August-Hoch. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 59,60 USD und 60,27 USD indiziert. Darüber würde schließlich der langfristige Bullenmarkt bestätigt mit einer nächsten Zielzone bei 62,25/63,05 USD. Ganz kurzfristig betrachtet würde ein Rücksetzer am gestern nahezu erreichten Widerstandsbereich nicht überraschen. Im charttechnischen Fokus stünde dann die aktuelle Supportzone bei 56,61/56,72 USD. Solange sich der Wert per Tagesschluss darüber halten kann, bleiben die Bullen in einer kurzfristig starken Position. Unmittelbar bearish würde es derweil, falls die darunter befindliche Supportzone bei 55,50/55,80 USD verletzt würde. In diesem Fall wäre mit einem fortgesetzten Kursrutsch in Richtung 54,57 USD, 54,07 USD und eventuell 52,74/52,98 USD zu rechnen. Das Unternehmen wird am 17. November die Quartalszahlen präsentieren.