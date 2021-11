Die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks (WKN: 884437) war ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 50,02 USD dynamisch bis auf ein im Juli dieses Jahres gesehenes Rekordhoch bei 126,32 USD angestiegen. Seither etablierte sie einen mittelfristigen Korrekturtrend, der weiterhin intakt ist. Anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen sackte das Papier am vergangenen Freitag bis auf ein 7-Monats-Tief bei 104,02 USD ab. Die dort gestartete kräftige Erholungsrally beförderte die Notierung bis gestern wieder über das letzte Reaktionstief bei 109,41 USD. Eine Ausdehnung der Erholung in Richtung der beiden nächsten Widerstandsbereiche 111,16 USD und 112,27-113,89 USD erscheint kurzfristig möglich. Erst darüber würde sich das Chartbild beginnen aufzuhellen. Ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende des korrektiven Abwärtstrends entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb von 115,57 USD. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 118,36 USD, 120,76 USD und 124,81/126,32 USD. Ein Rutsch unter das Verlaufstief bei 104,02 USD, insbesondere per Tagesschluss, würde den Abwärtstrend bestätigen und fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 99,93/100,23 USD und anschließend 95,92/97,17 USD wahrscheinlich machen.